Работники и работодатели смогут обмениваться документами через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин поручил проработать обмен электронными документами между работниками и работодателями через «Госуслуги», сообщается на сайте Кремля.

Правительство проработает «использование единого портала государственных и муниципальных услуг для организации обмена между работниками и работодателями электронными документами, связанными с регулированием трудовых отношений и сведениями о трудовой деятельности».

Такое поручение президент дал на совещании по вопросу развития информационно-коммуникационных технологий и связи.