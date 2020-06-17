Дуров пригрозил Facebook и Instagram судом за продвижение рекламы мошенников от его имени

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что социальные сети Facebook и Instagram занимаются продвижением рекламы схем мошенников от его имени. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что такой деятельностью сети занимаются больше года.

«Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей», — написал Дуров.

Предприниматель уточнил, что из-за распространяемых схем пострадали в том числе и пожилые люди. Он добавил, что компания Facebook не прекратила продвижение мошеннических схем даже после жалоб его и пользователей. По его мнению, такая ситуация недопустима.

Дуров подчеркнул, что он сам и мессенджер Telegram не предлагают способы заработка для людей.

Он обратился к пользователям сохранять случаи распространения рекламных объявлений мошенников, которые могут использоваться в случае начала судебных процессов по этому вопросу.