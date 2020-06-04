В МИДе рассказали, какая страна чаще всего совершала кибератаки на РФ в 2019 году

Кибератаки на Россию в 2019 и 2020 годах из-за рубежа чаще всего совершала Германия. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее данным, именно хакеры из ФРГ совершили на объекты инфраструктуры России больше всего кибератак за полтора года. Захарова уточнила, что из-за этого национальный центр по компьютерным инцидентам РФ направил немецкой стороне около 75 сообщений.

«И лишь в 7 случаях российской стороной были получены ответы», — цитирует Захарову РИА «Новости».

5 мая стало известно, что федеральный прокурор ФРГ выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году. Предполагается, что молодой человек проник в компьютерные системы бундестага от имени российской разведки. Также Бадина разыскивает ФБР за хакерскую атаку против всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, россиянина подозревают в якобы «вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году».

В России назвали абсурдом заявления Берлина о «хакерских атаках» Москвы на бундестаг.

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