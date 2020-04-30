Прокуратура проверяет утечку данных подавших заявки на кредиты

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Генеральная прокуратура поручила проверить публикацию в интернете данных желающих получить кредиты, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации поручено прокуратуре Москвы проверить опубликованную 29 апреля в СМИ информацию о распространении в сети Интернет баз данных желающих получить кредиты россиян», — сообщили в Генпрокуратуре.

После проверки устранят нарушения, заблокируют информационные ресурсы и привлекут виновных к ответственности.

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