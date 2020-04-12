В Москве появились мошенники, предлагающие получить цифровой пропуск в Telegram

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В пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы предупредили москвичей о мошенниках, которые полагают в социальных сетях оформить цифровые пропуска для передвижения по городу. Об этом сообщает ТАСС.

«Накануне старта оформления цифровых пропусков для передвижения по Москве в интернете активизировались мошенники», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в Telegram появился бот, который предлагает москвичам оформить пропуск через мессенджер. Для этого он запрашивает данные персональные данные гражданина, в том числе и паспортные, а также номер телефона.

В пресс-службе добавили, что также предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях.

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