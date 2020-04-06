Mail.ru Group презентовала новую версию ICQ

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Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что новая версия имеет ряд нововведений. В ней появилась система быстрых ответов Smart Reply, созданная благодаря искусственному интеллекту. Так, нейросеть способна подсказывать готовые ответы, исходя из контекста диалога.

Кроме того, обновленная ICQ способна преобразовывать аудио в текст.

Участвовать в групповых звонках теперь могут до 30 человек, а переписываться в чатах — десятки тысяч собеседников. Также появилась возможность заводить собственные каналы.

Кроме того, улучшена система безопасности. Номер телефона пользователя скрыт от незнакомых людей, даже если они состоят в одной группе. Для дополнительной защиты доступна функция PIN-кода.

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