Facebook отменила ежегодную конференцию разработчиков из-за коронавируса

Facebook объявила об отмене ежегодной конференции разработчиков F8 из-за угрозы распространения коронавируса.

В сообщении отмечается, что организаторы «ставят на первое место здоровье и безопасность разработчиков-партнеров, сотрудников и всех, кто помогает реализовать F8».

Конференция должна была пройти 5-6 мая в Сан-Хосе в Калифорнии. В прошлом году на нее приехали более пяти тысяч участников.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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