Механизм распределения частот 5G изменится

Госкомиссия по радиочастотам рассматривает план нового распределения частот для развития мобильной связи пятого поколения (5G), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника в телекоммуникационном рынке.

Предполагается, что на заседании госкомиссии по радиочастотам 10 марта может быть пересмотрена утвержденная в конце 2019 года схема распределения частот.

Согласно новому механизму, первые аукционы на 5G будут отменены, мобильная сеть пятого поколения будет использоваться только для тестов, а операторы смогут пользоваться 2G, 3G или 4G без ограничений.

Отмечается, что диапазон 3,4–3,8 ГГц, использующийся по всему миру для развития стандарта 5G, как и в предыдущем решении, останется закреплен за силовыми структурами. Большинство участников мобильного рынка восприняло негативно возможную новую схему.

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