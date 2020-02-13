Суд приостановил исполнение контракта Пентагона с Microsoft на $10 млрд

Суд в США временно приостановил исполнение контракта министерства обороны с компанией Microsoft на услуги в сфере облачных вычислений, сообщает телеканал CNBC.

Контракт на $10 млрд приостановлен по требованию Amazon до рассмотрения претензий главы компании Джеффа Безоса к результатам тендера, отмечает телеканал. По последней информации, Безос считает, что на результаты тендера повлиял президент страны Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что Microsoft была объявлена победителем тендера в сфере облачных вычислений. По мнению главы Amazon, победе его компании помешало негативное отношение к ней президента США.

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