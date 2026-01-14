Размер шрифта
В Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского дрона погиб мужчина

Гладков: в Шебекино результате детонации беспилотника погиб мирный житель
Inna Varenytsia/Reuters

В Шебекино в результате атаки беспилотного летательного аппарата погиб мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина скончался на месте от ранений, которые он получил после детонации украинского дрона.

Гладков выразил искренние соболезнования семье погибшего.

13 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автомобилю в городе Сватово в Луганской народной республике. 45-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью.

В этот же день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате утренней атаки украинских беспилотников на Таганрог погибла 65-летняя женщина.

12 января сообщалось, что в результате целенаправленной атаки FPV-дроном движущегося гражданского автомобиля в Брянской области мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Воронеже при атаке дронов ВСУ были повреждены более 40 домов. 

