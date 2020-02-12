Мошенники используют бренды Tinder и Badoo для кражи данных россиян

Киберпреступники используют интерес россиян к сервисам для знакомств, чтобы похищать их личные данные. Об этом говорится в сообщении «Лаборатории Касперского», поступившем в «Газету.Ru».

В «Лаборатории Касперского» выяснили, что в прошлом году мошенники часто использовали названия популярных сервисов для знакомств во вредоносных приложениях. Всего было найдено 1963 подобных заряженных файла для мобильных устройств. В 1262 из них использовалось название Tinder, а в 263 — Badoo.

Так, одно из приложений, которое на первый взгляд выглядит как Tinder, на самом деле является банковским троянцем, который выпрашивает у пользователя расширенные права, а после их получения самостоятельно выдает себе все разрешения, необходимые для кражи денег пользователя.

Кроме того, мошенники разрабатывают фишинговые схемы, позволяющие зарабатывать на желании найти партнера для свидания. В рамках одной из распространенных тактик пользователь знакомится с девушкой, и, когда дело доходит до назначения встречи, та предлагает сходить в кино, сама выбирает кинотеатр и сеанс и присылает ссылку, по которой нужно забронировать билеты. Если пользователь оплачивает билеты, его деньги попадают к мошенникам, а человек, с которым он переписывался, перестает выходить на связь.

По данным опроса «Лаборатории Касперского», приложениями для онлайн-знакомств в России пользуется почти каждый пятый (19%).

«Сайты знакомств пользуются огромной популярностью, и злоумышленники не упускают возможность сыграть на этом. Мы напоминаем о необходимости быть внимательными и рекомендуем скачивать только легитимные версии подобных сервисов из магазинов приложений, а также не делиться слишком большим количеством информации о себе с незнакомцами», — заявил руководитель отдела исследования сложных угроз «Лаборатории Касперского» Владимир Кусков.