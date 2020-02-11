Samsung представил новый гибкий смартфон

Корпорация Samsung представила новую модель смартфона Galaxy Z Flip в рамках презентации в Сан-Франциско, сообщает Associated Press.

Новое устройство может раскладываться из небольшого квадрата в традиционную форму, оно оснащено тремя камерами, способными делать снимки в высоком разрешении. Смартфон будет доступен в черном, фиолетовом и золотом цветах.

Galaxy Z Flip поступит в продажу 14 февраля 2020 года, его минимальная цена в США составит $1 380.

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