«Ъ»: операторы потребовали компенсации за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ требует компенсировать операторам связи и интернет-компаниям расходы на предоставление абонентам бесплатного доступа к социально-значимым интернет-ресурсам. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что требования были вынесены комиссией по итогам заседания РСПП, участие в котором приняли операторы, эксперты и компания «Яндекс».

Как сообщается, ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости реализации проекта «Доступный интернет», в рамках которого Минкомсвязь потребовала от всех операторов предоставить бесплатный доступ к государственным сайтам с 1 марта 2020 года. Уточняется, что полный список сайтов не сформирован, но предварительно в него войдут портал госуслуг, сайты администрации президента, Госдумы, Совета федерации и другие.

Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам может обернуться для операторов убытками в размере свыше 150 млрд рублей в год, данная цифра будет увеличиваться из-за увеличения объемов потребляемого трафика, сообщает издание.

РСПП направят премьер-министру Михаилу Мишустину свои предложения: создать единый реестр значимых интернет-сервисов, который будет вести Роскомнадзор, а также сохранить плату за доступ к сети оператора и закрепить механизм прекращения оказания услуг в случае задолженности абонента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Пользоваться сайтами госуслуг и органов власти можно будет бесплатно

Бесплатные сайты: что Путин пообещал россиянам

Послание Федеральному собранию: главные тезисы Путина