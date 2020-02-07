В МТС опровергли сообщения о масштабном сбое

Мобильный оператор МТС опроверг информацию о массовом сбое в работе сети. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

«Сеть МТС работает в обычном режиме, у части абонентов в Москве в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением», — объяснили в компании.

Ранее абоненты МТС пожаловались на сбой в работе оператора. Пользователи сообщали о проблемах со связью и мобильным интернетом.

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