Умер журналист Максим Кононенко

На 54-м году жизни не стало журналиста Максима Кононенко. Об этом RT рассказала его супруга.

По информации Telegram-канала Baza, Кононенко стало плохо у себя дома в деревне Верховье. Его доставили в больницу с внутренним кровотечением, однако спасти не смогли.

Кононенко, известный как мистер Паркер из «Живого журнала», был постоянным автором канала «Специально для RT».

В апреле спецкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа про борьбу с беспилотниками. После второго сброса с FPV-дрона журналист получил ранения, от которых позднее умер. Еремин прошел через «самые горячие фазы Донбасского конфликта», освещал боевые действия в Сирии, а в зоне спецоперации работал с самого ее начала. Недавно у него родилась дочь.

В январе на 66-м году жизни скончался главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко.

Ранее американский кинорежиссер умер в возрасте 98 лет.