Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер журналист Максим Кононенко

Постоянный автор канала «Специально для RT» Кононенко умер в 53 года

close
100%
Руслан Кривобок/РИА Новости

На 54-м году жизни не стало журналиста Максима Кононенко. Об этом RT рассказала его супруга.

По информации Telegram-канала Baza, Кононенко стало плохо у себя дома в деревне Верховье. Его доставили в больницу с внутренним кровотечением, однако спасти не смогли.

Кононенко, известный как мистер Паркер из «Живого журнала», был постоянным автором канала «Специально для RT».

В апреле спецкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа про борьбу с беспилотниками. После второго сброса с FPV-дрона журналист получил ранения, от которых позднее умер. Еремин прошел через «самые горячие фазы Донбасского конфликта», освещал боевые действия в Сирии, а в зоне спецоперации работал с самого ее начала. Недавно у него родилась дочь.

В январе на 66-м году жизни скончался главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко.

Ранее американский кинорежиссер умер в возрасте 98 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами