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В Тбилиси напали на российскую журналистку

Протестующие в Грузии напали на журналистку телеканала «Звезда»

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Irakli Gedenidze/Reuters

Протестующие против закона об иностранных агентах в Грузии напали на журналистку телеканала «Звезда» в Тбилиси, которая вела репортаж с улиц грузинской столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звезды».

«Протестующие в Тбилиси напали на корреспондента «Звезды» около здания парламента. Митингующие толкнули ее и всячески оскорбляли. Один из них выучил по-русски лишь матерные ругательства и без перерыва их скандировал», — сообщает телеканал.

Нападение на российскую журналистку вызвало внимание российского МИД — официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что причиной нападения на девушку стали «либеральные ценности», превратное понимание которых довело нападавших до желания избивать, оскорблять и запугивать журналистов.

До этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия.

Ранее парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном третьем чтении.

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