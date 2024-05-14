США заявили о возможности ввести санкции против властей Грузии

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что если законопроект об иностранных агентах будет продвинут без согласования с нормами Евросоюза, а в Грузии будет наблюдаться подрыв демократии и насилие в отношении мирных протестующих, то со стороны США последуют ограничения.

По словам О'Брайена, они будут носить финансовый характер, ограничения на поездки в отношении лиц, которые были ответственны за подобные действия, а также в отношении их семей.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном «продолжительную откровенную встречу».

В ходе беседы Кобахидзе отметил, что грузинская сторона выражает желание «углубить сотрудничество» с США, но это «требует двусторонних усилий и взаимного справедливого отношения».

14 мая парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном третьем чтении. За проголосовали 84 депутата, против — 30.

Ранее брата президента Грузии заметили на митинге против закона об иноагентах.