Стало известно, где тренер «Динамо» Личка проведет новый сезон

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка продолжит работу с командой в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, у чешского специалиста активировалось автоматическое продление контракта после того, как команда забронировала себе попадание в медальную тройку по итогам чемпионата. Бело-голубые смогли обеспечить себе место в топ-3 РПЛ после гостевой победы над «Балтикой», добытой 11 мая.

По итогам матчей 28-го тура в РПЛ «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

В следующем туре «Динамо» проведет домашнюю игру против самарских «Крыльев Советов». Игра состоится 19 мая на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ хотят сократить число участников стыковых матчей.