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Байден признался в желании честной конкуренции с Китаем

Байден: CША желают честной конкуренции с Китаем, а не конфликта

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Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пояснил свое решение о введении новых таможенных пошлин в отношении Китая желанием выстроить здоровую конкуренцию с Китаем, а не вступать с ним в конфликт. Его слова передает ТАСС.

«Я хочу честной конкуренции с Китаем, а не конфликта», — утверждает американский лидер в ходе своего выступления в Белом доме.

По оценке главы государства, США в настоящее время находятся в более выгодном положении, чем кто-либо, чтобы выиграть экономическую конкуренцию против КНР в XXI веке.

«Потому что мы инвестируем в Америку и американских рабочих», — пояснил Байден.

Некоторое время назад Байден подписал указ, который повышает пошлины на широкий спектр китайского импорта, включая полупроводники, батареи, солнечные элементы и критические минералы — для поддержки внутреннего производства в ключевых отраслях, перед грядущими выборами президента США.

Ранее в США сочли, что Китай пересек красную линию Байдена

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