Депутат Госдумы ответил Мамаеву на обвинение руководителей «Химок» во лжи

Депутат Госдумы, бывший член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков прокомментировал высказывания экс-полузащитника сборной России и подмосковной команды Павла Мамаева, обвинившего руководителей «Химок» во лжи. В интервью Legalbet парламентарий призвал задать вопросы клубу.

Мамаев заявил «Чемпионату», что в период его пребывания в «Химках» столкнулся с непорядочностью и ложью. По его словам, к нему отнеслись нечестно с точки зрения его договоренностей с клубом.

«Мне сложно что-то сказать, потому что я с ним никогда ни о чём не договаривался. Высказывания Павла в адрес «Химок»? Лучше в клубе узнать», — сказал Терюшков.

Павел Мамаев был игроком «Химок» с 1 января по 1 июля 2022 года. При этом он провел за команду лишь один матч. После расставания с подмосковным клубом он объявил о завершении карьеры.

Роман Терюшков объявил о выходе из наблюдательного совета «Химок» в октябре 2022 года. Он объяснил это решение тем, что не был доволен превращением клуба в «бизнес-проект», на котором зарабатывали агенты футболистов.

«Чтобы иметь возможность открыто высказывать позиции и взгляды на происходящее в российском футболе, считаю правильным дистанцироваться от ФК «Химки». Спекулировать клубом больше не выйдет, печать молчания сорвана», — написал депутат в Telegram.

Ранее Мамаев объяснил, чем крут Карпин.