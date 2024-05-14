Призер Олимпиад заявил о необходимости определять новую траекторию российского спорта

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Воевода высказался о назначении губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта РФ. В комментарии «Газете.Ru» он указал на опыт Дегтярева в политике и заявил о необходимости определять новую траекторию российского спорта.

«Михаил Дегтярев — опытный политик и грамотный, решительный, умеющий четко излагать собственные мысли человек. Будет ли ему дан карт-бланш на реализацию собственных идей, не могу знать. Но время для новых идей и стратегических решений, определяющих новую траекторию российского спорта, наступило», — заявил Воевода.

Вечером 11 мая глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин внесна рассмотрение в нижнюю палату парламента состав нового правительства страны. 12 мая сообщалось, что Михаил Дегтярев прибыл в Москву для того, чтобы приступить к подготовке к вхождению в новый состав правительства. С 2016 по 2020 год чиновник возглавлял Комитет Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи. Дегтярев — мастер спорта по фехтованию, призер всероссийских и международных соревнований.

Ранее депутат Хамзаев раскритиковал экс-министра спорта Матыцина за мягкую политику.