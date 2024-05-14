Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Призер Олимпиад заявил о необходимости определять новую траекторию российского спорта

Бобслеист Воевода позитивно отозвался о новом министре спорта Дегтяреве

close
100%
Вячеслав Реутов/Администрация Хабаровского края/РИА «Новости»

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Воевода высказался о назначении губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта РФ. В комментарии «Газете.Ru» он указал на опыт Дегтярева в политике и заявил о необходимости определять новую траекторию российского спорта.

«Михаил Дегтярев — опытный политик и грамотный, решительный, умеющий четко излагать собственные мысли человек. Будет ли ему дан карт-бланш на реализацию собственных идей, не могу знать. Но время для новых идей и стратегических решений, определяющих новую траекторию российского спорта, наступило», — заявил Воевода.

Вечером 11 мая глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин внесна рассмотрение в нижнюю палату парламента состав нового правительства страны. 12 мая сообщалось, что Михаил Дегтярев прибыл в Москву для того, чтобы приступить к подготовке к вхождению в новый состав правительства. С 2016 по 2020 год чиновник возглавлял Комитет Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи. Дегтярев — мастер спорта по фехтованию, призер всероссийских и международных соревнований.

Ранее депутат Хамзаев раскритиковал экс-министра спорта Матыцина за мягкую политику.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами