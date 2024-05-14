Новый министр спорта РФ прокомментировал отстранение россиян

Новый министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что не согласен с отстранением российских атлетов от международных турниров. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его мнению, сам факт отстранения россиян является отвратительным и нарушает все спортивные принципы.

«Атлеты пострадали совершенно незаслуженно. Будем отстаивать их права, и развивать одновременно форматы с дружественными странами. Планируются Игры БРИКС, Игры Дружбы», — заявил Дегтярев.

Кандидатуру Дегтярева нижней палате парламента предложил Михаил Мишустин. Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков отметил, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Беляков подчеркнул, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить ее активное развитие.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Михаил Дегтярев объяснил, как будет работать.