Путин утвердил новый состав кабмина

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что кабмин формировался по новой процедуре, которую приняли в 2020 году поправкой к конституции РФ. Всех кандидатов рассматривали и утверждали в парламенте, а после одобрения претендентов Государственной думой или Советом Федерации Путин не мог отказаться назначать их на должности.

После инаугурации президента России Владимира Путина правительство РФ в соответствии с Конституцией ушло в отставку. 10 мая Путин переназначил Михаила Мишустина главой кабмина, после чего премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры глав министерств. 12 мая президент предложил Совету Федерации кандидатуры министров силового блока, а также руководителей спецслужб. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов, а президент подписал указы об их назначении. Как изменился состав правительства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кого Госдума утвердила в должности министра финансов РФ.