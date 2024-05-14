В Подмосковье произошел пожар на электроподстанции на заводе «Прогресс»

В Московской области подожгли электроподстанцию на металлургическом заводе «Прогресс», который производит военное оборудование. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Пожар вспыхнул на площади 50 квадратных метров», — поясняется в публикации.

В настоящее время огонь уже потушен.

Согласно информации ресурса, за день до возгорания на предприятие заявлялся мужчина, угрожавший всех уничтожить. Уточняется, что накануне на проходную пришел неизвестный и стал угрожать расправой работникам завода. Охранники сразу нажали тревожную кнопку, однако мужчина успел скрыться еще до приезда оперативников.

В материале отмечается, что на предприятии, помимо прочего, разрабатывают системы охраны, сигнализации и средства спецсвязи.

В ночь на 14 мая сотрудники МЧС России локализовали пожар на теплоходе «М.В. Ломоносов» в Архангельске площадью 936 квадратных метров.

Ранее упавший во время военных учений в Эстонии дрон вызвал пожар.