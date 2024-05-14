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Премьер Грузии прокомментировал возможное введение санкций со стороны США

Кобахидзе: разговоры о введении санкций США против Грузии — несерьезные

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что разговоры о возможном введении санкций со стороны США являются несерьезными. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, подобные заявления являются контрпродуктивными в случае разговора об улучшении двусторонних отношений.

До этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия.

Днем 14 мая Кобахидзе встретился с О'Брайеном и провел «продолжительную откровенную встречу».

В рамках беседы грузинский премьер отметил, что Тбилиси выражает желание «углубить сотрудничество» с США, но для этого «требуются двусторонние усилия и взаимное справедливое отношение».

14 мая парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном третьем чтении. За проголосовали 84 депутата, против — 30.

Ранее президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах.

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