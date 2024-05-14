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«Реал» выгоняет легенду клуба

Relevo: «Реал» не будет предлагать новый контракт Модричу

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Global Look Press

Мадридский «Реал» отказался от идеи предложения нового контракта хорватскому полузащитнику Луке Модричу. Об этом сообщает портал Relevo.

По информации источника, официально об этом будет объявлено в ближайшее время. При этом сам Модрич хотел бы остаться в команде и даже готов пойти на серьезное сокращение заработной платы ради этого.

Отмечается, что руководство «сливочных» планирует сделать ставку на молодых футболистов — в частности, на Арду Гюлера, которому в клубе пророчат будущее самого хорвата.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. За это время он провел за испанский клуб более 300 матчей. В составе мадридской команды полузащитник четырежды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24), дважды выигрывал Кубок страны (2013/14, 2022/23) и пять раз — Суперкубок (2012, 2017, 2019/20, 2021/22, 2023/24). Модрич пять раз вместе с командой приходил к победе в Лиге чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22).

С 2006 года Модрич на международной арене представляет сборную Хорватии. Вместе с ним команда стала серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России. На ЧМ-2022 хорваты стали третьими.

Ранее были опубликованы составы «Балтики» и «Спартака» на матч Кубка России.

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