Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что ей страшно представить, что это за «условия» проведения президентских выборов на Украине, о которых говорил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Штаты по-разному глумились над молодой украинской государственностью», — утверждает дипломат.

По словам представителя МИД, третий «тур» президентских выборов на Украине уже прошел. Также в стране уже был антиконституционный госпереворот и «покрышечное правительство, приведенное западниками» вопреки результатам выборов, считает она.

«А вот выборов в «подходящих для украинцев условиях» еще не было», — отмечается в публикации.

В заключение Захарова пишет, что ей «страшно представить, что это за «подходящие условия», о которых заявляет американский госсекретарь.

Некоторое время назад Блинкен на встрече со студентами политехнического института в Киеве заявил, что выборы на Украине состоятся, когда граждане этой страны согласятся, что условия позволяют.

Ранее Блинкен назвал положение Украины критическим.