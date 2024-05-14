В Калининграде выпавшего из окна девятилетнего мальчика спасла туя, посаженная соседом

В Калининграде девятилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа и выжил. Об этом пишет «Клопс», ссылаясь на источник в экстренных службах региона.

По данным инсайдера, 13 мая школьник, который растет в благополучной и многодетной семье, остался дома один. Позже мальчик рассказал, что он открыл окно и наблюдал за тем, как подростки играют в футбол на спортивной площадке, в какой-то момент он перегнулся через подоконник и полетел вниз.

Сообщается, что жизнь ребенку спасла туя, которую недавно посадил возле дома сосед семьи. Она смягчила падение, но пострадавший все же получил травмы. Его экстренно госпитализировали в Детскую областную больницу.

В СК региона уже начали проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Томской области директора батутного центра отправили под суд за падение ребенка на скалодроме.