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Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову

Суд отправил в СИЗО фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову

Басманный суд отправил в СИЗО Леву Мартиросяна, фигуранта по делу о даче взятки бывшему начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил России Юрию Кузнецову. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что в отношении Мартиросяна Левы Альбертовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года.

Также сообщается, что Кузнецов был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично.

По данным Следственного комитета, Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им.

Во время обысков по местам проживания и регистрации подозреваемого следователи нашли деньги в различной валюте на сумму более 100 млн рублей. Также сотрудники ведомства нашли у чиновника золотые монеты, коллекционные часы и прочие предметы роскоши.

Следователи ходатайствовали об аресте чиновника. Суд согласился с обвинителями и избрал Кузнецову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жене и дочери Кузнецова стало плохо во время обысков.

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