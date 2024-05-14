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Блинкен прокомментировал мобилизацию на Украине

Блинкен: мобилизация на Украине проходит с трудностями, но она необходима

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Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что мобилизация на Украине проходит с трудностями, но выразил уверенность в ее целесообразности. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, мобилизация обеспечит украинскую армию дополнительными войсками для борьбы с более многочисленными наступающими силами.

Блинкен подчеркнул, что мобилизация позволит укрепить оборону и сформировать больше подразделений.

До этого глава одной из украинских сетей АЗС Дмитрий Леушкин заявил, что после 18 мая Украину может ждать топливный коллапс из-за новых мобилизационных ограничений на выезд дальнобойщиков за рубеж.

Накануне стало известно, что украинские власти намерены мобилизовать в Херсоне как можно больше мужчин, для чего в город присланы военкомы из западных областей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля этого года подписал закон об усилении мобилизации в стране, он вступит в силу 18 мая. Теперь все военнообязанные украинцы в течение 60 дней (с 18 мая) обязаны обновить свои данные в военкомате. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу до тех пор, пока в стране действует военное положение. Уклонистам грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее украинские военные признали бесполезность мобилизованных в ВСУ.

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