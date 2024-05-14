Украинские Telegram-каналы показали кадры брошенных строительных материалов для укреплений, которые планировалось создать в Харьковской области. Один из таких кадров опубликовал Telegram-канал Deep State.

На нем видны груды брошенных в беспорядке так называемых «зубов дракона» — противотанковых надолбов, задачей которых является инженерное заграждение местности.

В Telegram-каналах отмечают, что именно такие элементы заграждения демонстрировались в поездках украинского президента Владимира Зеленского во время широко анонсированных строительных работ в Харьковской области.

Также фотография с брошенными стройматериалами, которые, как заявляют авторы каналов, находятся уже под контролем российской армии, подтверждает утверждения некоторых украинских военных о том, что на самом деле ВСУ практически не занимались строительством укреплений на этом направлении.

До этого глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что взятие Волчанска в Харьковской области позволит российским войскам продолжить успешное продвижение в южном направлении.

Ранее военный эксперт объяснил, какое значение имеет Волчанск для ВС РФ.