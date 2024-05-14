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Силы ПВО нейтрализовали авиабомбу и беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: средства ПВО сбили авиабомбу и дрон ВСУ над Белгородской областью

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Shutterstock/AASM Hammer

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ пресекли попытку теракта со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, украинские войска направили управляемую авиабомбу Hammer французского производства и беспилотник самолетного типа по объектам на территории Белгородской области.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки», — указывается в публикации.

Операция произошла приблизительно с 18:00 до 19:30 по московскому времени, уточняется в сообщении.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ выпустили по Белгородской области минимум 203 снаряда за прошедшие сутки. Различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Также осколками посечен один автомобиль, повреждена линия электропередачи.

Ранее силы ПВО нейтрализовали беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью.

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