Силы ПВО нейтрализовали авиабомбу и беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ пресекли попытку теракта со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, украинские войска направили управляемую авиабомбу Hammer французского производства и беспилотник самолетного типа по объектам на территории Белгородской области.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки», — указывается в публикации.

Операция произошла приблизительно с 18:00 до 19:30 по московскому времени, уточняется в сообщении.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ выпустили по Белгородской области минимум 203 снаряда за прошедшие сутки. Различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Также осколками посечен один автомобиль, повреждена линия электропередачи.

Ранее силы ПВО нейтрализовали беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью.