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Ученые выявили привычки, свойственные психопатам во время вождения

PLOS One: психопаты чаще пользуются телефонами за рулем и нарушают ПДД

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Pixabay

Ученые из Университета Регенсбурга (Германия) обнаружили значительную корреляцию между психопатическими чертами личности и использованием мобильного телефона за рулем, а также частыми нарушениями правил дорожного движения. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

В исследовании приняли участие 989 немецких автомобилистов. Ученые попросили добровольцев рассказать о своих привычках во время вождения. Около 61% испытуемых признались, что редко или довольно часто пользуются смартфонами за рулем. После этого участников попросили пройти психологическое тестирование для оценки наличия трех личностных черт — нарциссизма, макиавеллизма и психопатии.

Главной чертой нарциссических личностей является нестабильная самооценка, которая кажется завышенной. Макиавеллизм как личностная особенность характеризуется склонностью к манипулированию и использованию других в собственных целях, а также сопровождается сниженной эмпатией и склонностью к нарушению этических норм. Психопатия в основном проявляется как бессердечность по отношению к окружающим, сниженная способность к сопереживанию, неспособность к искреннему раскаянию в причинении вреда другим людям, лживость и эгоцентричность.

Результаты показали, что люди с высокими баллами по любой из трех шкал чаще использовали телефоны за рулем по сравнению с людьми со слабо выраженными чертами нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. «Макиавеллисты» чаще скрывали этот факт, а участники с психопатическими и нарциссическими чертами реже чувствовали вину за такое потенциально опасное поведение во время вождения.

Ученые также обнаружили, что психопатические личности чаще нарушали правила дорожного движения. Они подсчитали, что у людей с психопатическими чертами средней выраженности с вероятность совершения правонарушения за рулем составляет 24%.

Ранее был назван внешний признак психопатии у женщин.

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