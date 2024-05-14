Клубы РПЛ хотят сократить число участников стыковых матчей

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) намерены инициировать реформу проведения чемпионата в сезоне-2024/25. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, планируется, что с нового сезона участие в стыковых матчах будет принимать только команда, занявшая 14-е место по итогам турнира — против нее за место в РПЛ сезона-2025/26 сыграет третья команда Первой лиги.

В настоящее время в стыковых матчах встречаются 13-я и 14-я команда РПЛ и третья-четвертая команда Первой лиги.

По итогам матчей 28-го тура в Российской премьер-лиге «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

В зоне стыков за два тура до финиша находятся екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», в их активе по 29 очков.

Ранее сообщалось, что «Реал» выгоняет легенду клуба.