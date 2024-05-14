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США заявили о готовности «фундаментально пересмотреть» отношения с Грузией

Представитель Белого дома Жан-Пьер: США готовы пересмотреть отношения с Грузией

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Evan Vucci/AP

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит отношения с Грузией, если Тбилиси примет закон об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что если в Грузии примут законопроект об иноагентах, то это заставит Вашингтон «фундаментальным образом пересмотреть свои отношения» с Тбилиси.

Жан-Пьер не стала уточнять, в чем будет заключаться переоценка отношений.

До этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия.

Днем 14 мая Кобахидзе провел с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном «продолжительную откровенную встречу».

В ходе беседы Кобахидзе отметил, что грузинская сторона выражает желание «углубить сотрудничество» с США, но это «требует двусторонних усилий и взаимного справедливого отношения».

14 мая парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном третьем чтении. За проголосовали 84 депутата, против — 30.

Ранее президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах.

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