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Канчельскис рассказал, кто заслуживает чемпионства в РПЛ

Экс-игрок Канчельскис: все претенденты на чемпионство в РПЛ его заслуживают

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал интригу в чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ). В комментарии Legalbet он заявил, что все команды, претендующие на титул, достойны его.

«По моему мнению, все команды, претендующие на чемпионство в этом сезоне, его заслуживают, все же играют в футбол, добиваются определенных результатов. Это же прекрасно, что интрига держится до последнего тура. Чемпионская игра у команд или нет — неважно, все равно кто-то же займет первое место и станет чемпионом, — считает Канчельскис.

Говоря об осечках лидеров в отдельных матчах, эксперт подчеркнул, что их соперники пусть и находятся ниже в турнирной таблице и не имеют таких амбиций, все равно хотят побеждать. Канчельскис порадовался высокой конкуренции в РПЛ, заметив, что в таких условиях футболисты могут прогрессировать.

После 28-ми туров лидирует в турнирной таблице «Динамо», набрав 53 очка. На втором месте идет «Зенит», отставая на два балла. Замыкает тройку с 50-ю очками «Краснодар».

Ранее экс-игрок «Спартака» Мостовой объяснил провал «Краснодара» в РПЛ кармой.

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