«Касперский»обнаружил всплеск атак русских хакеров на африканские банки

В «Лаборатории Касперского» заявили, что с начала года хакеры стали чаще атаковать африканские банки. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Компания считает, что к нападениям причастна русскоговорящая хакерская группа Silence.

«С первых дней 2020 года решения «Лаборатории Касперского» ежедневно блокируют сотни, а иногда и тысячи попыток атак на инфраструктуру банков в Африке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее взломам подвергались организации Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, в конце 2019-го регионы сменились.

По словам ведущего антивирусного эксперта «Лаборатории Каперского» Сергея Голованова, основной целью Silence является кража денег, но во время атаки они получают доступ также к большому объему конфиденциальных данных.

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