ФСБ предупредила о риске утечек из базы персональных данных россиян

В ФСБ раскритиковали законопроект о создании цифровых профилей россиян, утверждая, что обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите: судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Нигде в мире, даже в Китае, нет централизации всей информации — это крайне опасно», — утверждают в ФСБ.

Отмечается, что до сих пор служба не высказывалась резко против нового регулирования в этой сфере.

Кроме того, комитет Госдумы по федеральному устройству предупредил о значительных бюджетных расходах на инициативу, в связи с чем предложил пока отложить ее рассмотрение.

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