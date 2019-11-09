Facebook удалит из соцсети имя пожаловавшегося на Трампа осведомителя

Компания Facebook объявила о намерении удалить из соцсети упоминания о человеке, подавшем жалобу на президента США Дональда Трампа после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС..

В компании отметили, что намерены придерживаться политики по борьбе с причинением ущерба, согласно которой раскрытие информации о свидетелях запрещено.

Таким образом, Facebook «удаляет все упоминания предполагаемого имени осведомителя».