В работе Facebook произошел сбой

В работе социальной сети Facebook произошел сбой. Об этом сообщает сайт Downdetector.

Больше всего жалоб на работу социальной сети поступило из Германии, Великобритании, Испании, Франции, США и Греции.

В России о проблемах сообщили жители Москвы и Санкт-Петербурга.

30% жалоб связаны с работой новостной ленты, такая же доля пользователей сообщили о проблемах с авторизацией. О проблемах с полным отключением соцсети рассказали 39% людей.

Ранее сообщалось, что произошел сбой в работе Instagram и Facebook.