Трамп обвинил Google в манипуляции выборами в пользу Клинтон

Президент США Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес компании Google. Об этом он написал в своей твиттере.

Трамп заявил, что компания манипулировала выборами 2016 года. Он также обвинил Google в прибавлении голосов другому кандидату и его противнику в президентской гонке Хилари Клинтон.

Американский лидер добавил, что эти данные опубликовали сторонники Клинтон. Однако президент США не уточнил, в каком именно докладе была опубликована эта информация.

Трамп также призвал обратиться с делом против компании Google в суд.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Google в лицемерии.