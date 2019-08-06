Структура ФСБ сможет инициировать блокировку сайтов, узнали СМИ
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Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ России получил возможность инициировать разделегирования доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как рассказали в координационной центре доменов .ru/.рф, соглашение было подписано 30 июля. НКЦКИ будет отвечать за борьбу с источниками кибератак.
Такой статус дает НКЦКИ возможность фактически блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что на Украине постепенно открывают доступ к российским сайтам и соцсетям.