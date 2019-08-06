Структура ФСБ сможет инициировать блокировку сайтов, узнали СМИ

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ России получил возможность инициировать разделегирования доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как рассказали в координационной центре доменов .ru/.рф, соглашение было подписано 30 июля. НКЦКИ будет отвечать за борьбу с источниками кибератак.

Такой статус дает НКЦКИ возможность фактически блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что на Украине постепенно открывают доступ к российским сайтам и соцсетям.