Аршавин назвал главную проблему «Зенита»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин после поражения петербургской команды в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского «Динамо» (0:1) рассказал, с какой проблемой столкнулся клуб в последних матчах. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вся проблема команды в этом матче — в последней трети поля. «Зенит» почти не доставляет туда мяч. Это не только в этой игре, так же было и в предыдущих. Петербуржцы не давали «Динамо» разгонять атаки. Никто не берет инициативу на себя, все выбирают самые простые пути», — заявил Аршавин.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший 49 очков и имеющий матч 26-го тура чемпионата в запасе. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Динамо» сразится на домашнем стадионе с «Сочи». Игра, которая пройдет 5 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее в «Зените» одним словом оценили чемпионскую гонку в РПЛ.