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В Краснодарском крае ожидается штормовой ветер и ливни

ЦГМС предупредил о штормовом ветре, ливнях и граде в Краснодарском крае

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Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупредил жителей региона о штормовом ветре с порывами до 23 м/с, ливнях с грозой и граде. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале центра.

В регионе до вечера 30 апреля будет действовать штормовое предупреждение.

До этого в горах Кубани и Адыгеи продлили штормовое предупреждение о лавиноопасности.

Сход снежной массы может произойти на высоте несколько тысяч метров над уровнем моря. Штормовое предупреждение будет действовать до воскресенья, 21 апреля.

«В горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2 000 м лавиноопасно», — уточнили в сообщении.

Местным жителям и туристам рекомендовали не выходить в горы в снегопад и непогоду.

В МЧС рекомендовали соблюдать меры безопасности и напомнили о нескольких правилах поведения. В их числе: не пересекать лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить такие места только через 2-3 дня.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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