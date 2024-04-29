Первый Abrams вывезен из зоны военной операции, его покажут на выставке в Москве

Первый танк M1 Abrams Вооруженных сил Украины, уничтоженный российскими войсками на Авдеевском направлении, вывезли из зоны военной операции. Об этом сообщило ТАСС Минобороны РФ.

Эвакуацию проводили военные ремонтно-эвакуационной группы Центрального военного округа (ЦВО). Боевую машину представят на выставке «Патриот» на Поклонной горе в Москве в ближайшее время.

Как заявили в Минобороны, танк вывозили в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Далее была проведена операция по эвакуации Abrams.

25 апреля в ведомстве сообщили, что российские военные, которые подбили танк Abrams при помощи дрона «Ланцет», выслеживали машину в течение трех дней.

20 апреля газета The New York Times писала, что за последние два месяца ВСУ потеряли пять из 31 Abrams.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».