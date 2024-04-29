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Названы минусы кроссовера Livan X6 Pro

«За рулем»: одним из главных минусов Livan X6 Pro является отсутствие некоторых опций

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Livan

Одним из самых больших минусов китайского кроссовера Livan X6 Pro является отсутствие некоторых опций. Об этом заявил автоэксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин.

«Камера – только задняя. Климат-контроль однозонный. Обогрева руля нет – и регулируется он только по углу наклона. Нет подсветки в козырьках и в перчаточном ящике. А у крышки ящика нет микролифта – и он падает на колени. Передние сиденья с интегрированными подголовниками озадачили слабой боковой поддержкой спинки, хотя у подушки по этой части всё в порядке. Регулировки поясничного упора нет, как и вентиляции», — говорится в сообщении.

Кроме того, эксперт отметил недостаточную поворачиваемость кроссовера во время движения по трассе, жесткую подвеску и слабую шумоизоляцию.

До этого стало известно, что в Китае на специальном мероприятии в Уху дебютировал кроссовер Omoda C7. Эту модель собираются привезти в Россию. Выход в продажу ожидается в начале 2025 года, однако есть вероятность, что это может произойти уже в конце 2024-го.

Предполагается, что в Россию привезут как гибридную, так и бензиновую версию с передним и полным приводами. Гибридный автомобиль может проехать 1,2 тыс. км. Примечательно, что C7 крупнее, чем уже продающийся в России Omoda C5. Также новинка получила более совершенный набор электронных ассистентов водителя.

Ранее сообщалось, что бюджетный седан MG 5 будет продаваться в России за 2 млн рублей.

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