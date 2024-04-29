В ЕС заявили, что оценят отдельно шансы Молдавии и Украины вступить в Евросоюз

Молдавия и Украина будут оцениваться Евросоюзом отдельно друг от друга в рамках интеграции Кишинева и Киева в блок. Об этом в эфире телеканала TVR Молдова заявил посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс.

«Молдавия и Украина будут оцениваться отдельно в процессе присоединения к ЕС», - отметил он.

Он добавил, что Брюссель намерен провести тщательную экспертизу достижений Молдавии и Украины «по существу».

До этого президент Молдавии Майя Санду сообщала, что референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз является конституционным, он может пройти 20 октября текущего года.

В марте Санду обратилась к парламенту страны с призывом инициировать проведение референдума по вопросу вступления в Европейский союз в октябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что Молдавия может вступить в ЕС без Приднестровья.