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Ребенок выжил после падения из окна 12 этажа в Москве

В Москве трехлетний ребенок выпал из окна 12 этажа

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Прокуратура Москвы

На юго-востоке Москвы трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на 12-м этаже. Об этом сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Капотне, трехлетний мальчик выпал из окна квартиры многоэтажки. Ребенок выжил, его госпитализировали, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что в момент происшествия мать мальчика находилась в квартире и на непродолжительное время вышла в другую комнату.

До этого сообщалось, что в ХМАО ребенок выпал из окна пятого этажа и упал на козырек подъезда. Мальчик упал с высоты, облокотившись на москитную сетку. Пострадавший получил многочисленные травмы и был госпитализирован. Похожий случай произошел в Тульской области, в городе Плавске, двухлетний ребенок добрался до открытого окна и облокотился на москитную сетку. В результате девочка упала вниз вместе с предметом и пролетела четыре этажа. Информация о том, где в момент произошедшего находились родители, отсутствует.

Ранее пятилетняя девочка выжила после падения из окна шестого этажа в Ленобласти.

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