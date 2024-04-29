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На экране челябинского автосалона заметили желто-синий флаг с проукраинским лозунгом

В Челябинске возмутились появлением желто-синего флага на экране автосалона

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Максим Богодвид/РИА Новости

В Челябинске жители пожаловались на желто-синий флаг, появившийся на рекламном табло местного автосалона, сообщает 74.RU.

Украинский флаг и лозунг, который признан Минюстом нацистским, высветились ранним утром 29 апреля на большом экране автосалона «Планета Авто» на улице Братьев Кашириных. Очевидцы происшествия возмутились демонстрацией флага, немедленно отправив фото в редакцию издания, соответствующую картину показали и камеры видеонаблюдения.

Впоследствии помощник гендиректора автосалона Андрей Крюков объяснил появление флага недружественной страны атакой хакеров.

«Естественно, нас взломали. И с компьютерами, и с принтерами у нас такая же беда сегодня — какую-то лабуду в подобном ключе печатают. В общем, все плохо. Служба безопасности, айтишники расследуют этот инцидент», — заверил он.

Рекламный экран, по его словам, сейчас отключен. Кто именно стоит за взломом системы и почему неизвестные решили атаковать автосалон, в руководстве компании предположить затруднились.

Ранее челябинский блогер оказался в колонии за призывы к свержению действующей власти.

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