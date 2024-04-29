В РУСАДА объяснили, почему Валиеву не проверяют на допинг

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова объяснила, почему организация не проводила допинг-тестов для российской фигуристки Камилы Валиевой в 2024 году. Ее слова приводит ТАСС.

«Она входит в международный пул тестирования. Соответственно, основная задача по тестированию спортсменов международного уровня, которые находятся в международных пулах, лежит, конечно, на международной федерации. В этом году тестирование данной спортсменки РУСАДА не организовывало», — заявила Логинова.

26 апреля спортсменке исполнилось 18 лет.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. В личном турнире на Играх Валиева лидировала по итогам короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольном прокате и стала четвертой.

Ранее Валиева рассказала, когда собирается выйти замуж.